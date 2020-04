Secondo una teoria il DualSense nasconde indizi sul vero design di PS5

Il design di PlayStation 5 è stato svelato dal nuovo controller DualSense? In realtà si tratta solamente di una teoria diffusa su ResetERA e che sta dividendo in due la celebre community, tra chi è effettivamente d'accordo con la tesi e chi invece non vede alcun legame tra console e joypad.

L'autore parte del Touchpad del DualShock 4, il quale visto dall'alto riprende la forma di PS4 e PS4 PRO, trattandosi di fatto di un rettangolo con tanto di striscia LED blu nella parte frontale. Se Sony dovesse rispettare questa regola, il Touchpad del DualSense potrebbe rappresentare in qualche modo il design finale di PlayStation 5 adottando un design arrotondato impreziosito da una luce azzurra lungo i bordi.

Questa tesi per quanto curiosa non è basata su riscontri reali ma solamente sulla fantasia dell'autore, su ResetERA in molti considerano piuttosto improbabile un design di questo tipo, è pur vero che Sony ha dimostrato di voler rompere in parte con il passato presentando un controller dal design non in linea con la tradizione PlayStation e cambiando persino nome allo stesso, passando da DualShock a DualSense.

Sono in molti a pensare che PS5 avrà un look bicolore bianco e nero ispirato proprio al DualSense, ipotesi certamente possibile ma ribadiamo non confermata in alcun modo.