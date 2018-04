Secondo un'indiscrezione, la nuova Xbox potrebbe uscire nel 2021

Secondo un rumor non confermato apparso sulle pagine del blog Thurrott, Microsoft potrebbe pubblicare il successore di Xbox One e Xbox One X nel 2021.

Secondo le informazioni emerse, il colosso di Redmond non avrebbe così tanta fretta di lanciare la sua nuova macchina da gioco, dal momento che l'hardware di Xbox One X rimane in una posizione di vantaggio assoluto rispetto alle altre console, e potrebbe quindi essere sfruttata ancora nei primi mesi o anni della next-gen. Se per PlayStation 5 si parla spesso di 2019-2020, questo nuovo rumor suggerisce l'arrivo di Xbox entro il 2021. La nuova console Microsoft, inoltre, dovrebbe proseguire il progetto della retrocompatibilità cominciato con One.

Secondo il report, infine, sarebbe improbabile pensare ad una console interamente dedicata al gaming basato su server cloud, in quanto si tratterebbe di una soluzione troppo azzardata da attuare al momento. Più plausibile che tali tecnologie vengano applicate in maniera più graduale, così da entrare a far parte integrante dell'industria nel corso dei prossimi anni.

Naturalmente, nulla di quanto riportato è frutto di informazioni ufficiali, e vi raccomandiamo quindi di prendere la notizia con le dovute cautele. Un annuncio di lavoro apparso pochi giorni fa sembrava già confermare che Microsoft sta ora passando ad un lavoro più intensivo sulla sua prossima console Xbox. Voi cosa ne pensate? Un lancio nel 2021 potrebbe lasciare troppo campo aperto a PlayStation 5?