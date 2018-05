Secondo una fonte anonima, NieR Automata uscirà anche su Xbox One

Secondo una fonte anonima vicina al sito francese Jeuxvideo, NieR Automata uscirà a breve anche su Xbox One. Dopo il suo debutto su PlayStation 4 e PC, dunque, l'apprezzatissimo Action RPG di Yoko Taro potrebbe arrivare anche sulla console Microsoft: Square Enix farà un annuncio all'E3 2018?

La fonte anonima non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a confermare l'arrivo di NieR Automata su Xbox One. Considerando che tra Sony e Square Enix non è stato siglato nessun accordo di esclusività riguardo alla pubblicazione del gioco, non appare poi così strano che il titolo finisca per arrivare anche sulla console Microsoft.

Il motivo per cui Square Enix ha deciso di pubblicare NieR Automata solo su PS4 e PC (almeno in un primo momento), infatti, consisteva semplicemente nella scarsa diffusione di Xbox One in Giappone, sottovalutando in una certa misura il successo che l'Action RPG di Yoko Taro avrebbe potuto riscuotere in Occidente.

Alla prova dei fatti, però, NieR Automata è riuscito a vendere oltre le aspettative del publisher, confermandosi un successo anche in Europa e Nord America. Alla luce di queste considerazioni, dunque, sembra tutt'altro che improbabile l'arrivo del gioco su Xbox One, con l'eventuale annuncio ufficiale di Square Enix che magari potrebbe arrivare durante l'E3 2018 di Los Angeles.

Vi farebbe piacere se la notizia venisse confermata?