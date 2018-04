Secondo una teoria, Forza Horizon 4 sarà ambientato nel Regno Unito

Nei giorni scorsi, Microsoft ha ufficialmente confermato che Forza Horizon 4, prossimo capitolo della serie automobilistica open world di Playground Games, sarà svelato al pubblico all'E3 2018.

Sul titolo non sappiamo praticamente nulla, al momento, sebbene alcuni rumor emersi in rete nei mesi passati suggerivano il Giappone come l'ambientazione prescelta dagli sviluppatori per questo prosieguo della serie. Tuttavia, una nuova teoria proposta dall'utente TheAdmiester sembrerebbe condurre su una pista inedita.

Curiosando tra il codice di gioco di Forza Motorport 7, l'utente ha scoperto una serie di auto che saranno aggiunte prossimamente all'interno del titolo corsistico. Ve le riportiamo di seguito:

1931 Bentley 8-Litre

1958 Austin-Healey Sprite

1965 Austin-Healey

3000 MkIII

1965 MG MGB GT

1998 TVR Cerbera Speed 12

2010 Morgan Aero SuperSports

2011 Eagle Speedster

2012 Ascari KZ1R

Come avrete notato, tutte le auto fanno parte di case britanniche. Questo ha portato a TheAdmiester a pensare che il nuovo Forza Horizon sarà ambientato nel Regno Unito, dal momento che una simile operazione era avvenuta in passato, quando Playground Games, prima dell'uscita di Forza Horizon 3, inserì una lista di vetture australiane all'interno di Forza Motorsport 6 (l'Australia fu quindi la regione scelta per la serie Horizon). Naturalmente si tratta solo di speculazioni, e vi consigliamo di attendere l'E3 per saperne di più in merito.