Secondo uno sviluppatore, Microsoft sta cercando di acquistare nuove esclusive Xbox

Sembra esserci aria di gran fermento nella divisione Xbox di: oltre al presunto leak sui prossimi titoli in arrivo (tra cui) sembra che la casa di Redmond stia cercando di acquistare nuove esclusive valutando tra i titoli indipendenti e i giochi AAA dei grandi publisher di terze parti.

A rivelarlo è un membro dello studio di sviluppo danese Flashbulb Games, che sul forum di ResetERA ha dichiarato quanto segue: "non posso entrare nei dettagli ma so per certo che Microsoft ha aperto i cordoni della borsa e sta cercando sia giochi indipendenti che progetti più grandi da aggiungere al catalogo delle esclusive Xbox, temporali e totali."

Al momento vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, in attesa di saperne di più sulla line-up prevista per la seconda parte dell'anno e per il 2019.