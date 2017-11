ha mostrato 10 minuti di gameplay per, permettendoci di dare un'occhiata alla modalità co-op pensata per ospitare fino a 3 giocatori. La sequenza di gioco è visionabile in cima alla notizia.

Lo spezzone di gameplay è stato mostrato durante un livestream ufficiale ospitato da Square Enix, occasione in cui è stato ribadito che Secret of Mana Remake supporterà la co-op fino a tre giocatori soltanto in locale (quindi niente co-op online).

La sequenza di gioco è compresa tra il minuto 1:08:49 e 1:18:57. Ricordiamo che ll remake di Secret of Mana sarà disponibile dal 14 febbraio 2018 su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC (tramite Steam).