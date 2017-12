Secret of Mana Remake: 13 minuti di gameplay tratti dalla versione PS4

ha pubblicato un nuovo video gameplay di, mostrando 13 minuti di gioco tratti dalla versione. Il filmato ci permette di dare un'occhiata ai dungeon e al sistema di combattimento: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo il video gameplay dello scorso novembre dedicato alla modalità co-op, in questa nuova sequenza di gioco possiamo vedere più nel dettaglio i combattimenti e l'esplorazione dei dungeon. Ricordiamo che Secret of Mana Remake sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation Vita e Steam a partire dal 15 febbraio 2018 (lo stesso giorno, in Europa sarà disponibile anche l'edizione fisica per PlayStation 4).

Per conoscere tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.