Secret of Mana Remake: annunciata l'edizione retail per PS4 in Nord America

ha annunciato che il remake digodrà di una edizione retail per PlayStation 4 a tiratura limitata, disponibile in Nord America nei negozi GameStop e in Canada negli store EB Games.

Il preordine garantirà un set di costumi, ovvero la Moogle Suit e il costume da tigre per Randi, Primm e Popoi. In calce alla notizia trovate la copertina del gioco, Secret of Mana uscirà il 15 febbraio 2018 su PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita, l'edizione scatolata è prevista unicamente in formato PS4 e solo per gli Stati Uniti.

Nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo della versione retail in Europa, dubbi anche su un possibile approdo del remake su Nintendo Switch, un porting richiesto a gran voce dalla community.