Secret of Mana Remake disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Originariamente pubblicato per Super Nintendo nel 1993,è rimasto impresso nella mente e nella memoria dei videogiocatori come uno dei migliori JRPG di sempre. Sia i veterani che i nuovi arrivati potranno da oggi rivivere l'avventura grazie all'edizione remake del gioco disponibile da oggi su PC, PS4 e PS Vita.

Per l'occasione, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo trailer dedicato a Secret of Mana Remake, mettendone in mostra i personaggi, le ambientazioni, il comparto narrativo, e alcune scene di gameplay.

Il rifacimento del gioco include una nuova grafica in 3D, la soundtrack completamente riarrangiata (disponibile un'opzione per attivare la soundtrack originale), varie aggiunte e modifiche di gameplay, e scene narrative inedite aggiunte per l'occasione. Il titolo permette inoltre di giocare in multiplayer locale fino a 3 giocatori.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Secret of Mana Remake è disponibile da oggi su PS4, PS Vita e PC (su Steam il gioco verrà sbloccato tra meno di un'ora). Square-Enix ha ammesso di star valutando un possibile porting per Nintendo Switch.