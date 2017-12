Secret of Mana Remake: edizione retail PS4 confermata per l'Europa

ha presentato una serie di illustrazioni inedite per, remake del titolo omonimo per Super Nintendo in uscita su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC (via Steam) il 15 febbraio 2018.

Queste immagini inedite sono state create dall’artista Haccan e mostrano una serie di scene di gioco coloratissime con gli eroi Randi, Primm e Popoi che si preparano per il loro viaggio e la Mana Sword permeata dall’energia del Mana Seed al Water Palace. Sono state inoltre svelate delle meravigliose immagini prese dal filmato iniziale del gioco che offrono un’anteprima del coloratissimo mondo di Secret of Mana.

Secret of Mana sarà disponibile in formato digitale per PlayStation 4, PlayStation Vita e Steam a partire dal 15 febbraio 2018. Sarà inoltre possibile acquistare una versione fisica per PlayStation 4 presso rivenditori selezionati. Chi prenoterà il gioco in formato digitale, e anche chi acquisterà la versione fisica, riceverà dei costumi speciali per i protagonisti: Moogle Suit per Randi, Primm e Popoi, Tiger Bikini per Primm e Tiger Suit per Randi e Popoi.