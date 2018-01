Secret of Mana Remake: Square-Enix sta valutando di portare il gioco su Switch

Parlando ai microfoni di USGamer il produttore di Secret of Mana Remake ha fatto sapere chesta valutando di portare il gioco anche su Nintendo Switch, sebbene al momento non siano ancora state prese decisioni in merito.

Masaru Oyamada afferma che "Secret of Mana sarebbe un gioco perfetto per Switch ma quando abbiamo iniziato a lavorare sul progetto Nintendo non aveva ancora svelato la sua console. Tuttavia, siamo rimasti sorpresi dall'enorme richiesta del pubblico e stiamo valutando la possibilità di un porting, tuttavia al momento non ci sono piani in merito."

Il producer ha poi parlato di Seiken Densetsu Collection, la raccolta che include i primi tre episodi di Secret of Mana per Nintendo Switch, già disponibile in Giappone: "crediamo molto nelle potenzialità di Secret of Mana, è un brand di successo, il nostro obiettivo è quello di renderlo sempre più popolare. Porteremo Secret of Man Collection in Occidente? Se la richiesta sarà massiccia, ci penseremo, al momento peròò non c'è nulla da annunciaree a riguardo."

Secret of Mana Remake uscirà il 15 febbraio 2018 su PC (via Steam), PlayStation 4 e Vita.