Secret of Mana Remake e The Inpatient tra i nuovi voti di Famitsu

Nintendoeverything ha pubblicato tutti i voti contenuti nell'ultimo numero di Famitsu: tra i giochi recensiti troviamo Secret of Mana Remake, The Inpatient e Iconoclasts. Vediamo le valutazioni assegnate dai giornalisti del magazine giapponese.

Di seguiti vi riportiamo tutti i voti assegnati da Famitsu nell'ultimo numero del magazine:

Let’s Manga (PSV) – 8/8/9/9

Iconoclasts (PS4/PSV) – 9/8/8/8

Virtual On x Toaru Majutsu no Index: Toaru Majutsu no Dennou Senki (PS4/PSV) – 8/8/8/9

BoxyRacers (NSW) – 8/8/8/8

Secret of Mana (PS4/PSV) – 8/8/7/7

Idolish7 Twelve Fantasia! (PSV) – 8/7/7/7

Fantasy Hero: Unsigned Legacy (NSW) – 7/7/7/7

The Impatient (PS4) – 7/7/7/7

Hoshi no Kakera no Monogatari: Hitokakera-Ban (PS4) – 7/7/7/7

Come potete vedere, Secret of Mana Remake è stato accolto con un punteggio complessivo di 30/40, mentre The Inpatient ha raggiunto i 28/40 ricevendo lo stesso voto da tutti e quattro i giornalisti. Ottima accoglienza per Iconoclasts, con un buon 33/40 a premiare il metroidvania 2D di Joakim Sandberg. Ricordiamo che Secret of Mana Remake sarà disponibile in Occidente su PC e PS4 a partire dal 15 febbraio.