Secret Oops: la prima espansione arriva oggi su Apple Arcade

MixedBag lancia oggi la prima espansione di Secret Oops!, gioco multiplayer in Realtà Aumentata esclusivo per Apple Arcade. L’Agente Speciale Charles e i giocatori verranno trasportati su una bellissima isola tropicale con una base segreta all’interno di un pericolosissimo vulcano.

L’espansione offre:

Un nuovo mondo di gioco: L’Isola Vulcanica ;

; 15 nuovi livelli, disponibili in differenti versioni per uno, due e tre/quattro giocatori;

Nuove meccaniche di gameplay per ulteriore divertimento multigiocatore;

Nuovi Achievement per Game Center;

Elementi grafici nuovi e migliorati per i mondi precedenti;

Performance e networking migliorati.

L’Isola Vulcanica è la prima espansione di Secret Oops!, altri contenuti aggiuntivi e mondi di gioco extra saranno resi disponibili nel corso dei prossimi mesi. Secret Oops! è un innovativo gioco multiplayer cooperativo in Realtà Aumentata, dove i giocatori cercano di evitare che la spia più sbadata del mondo venga scoperta. E’ disponibile in esclusiva su Apple Arcade per iOS, iPadOS, Apple TV e Mac. MAggiori dettagli nella recensione di Secret Oops!.