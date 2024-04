Sedia gaming stilizzata Iron Maiden a un prezzo ROCK: scopri l'offerta!

Sedia gaming Apollon stilizzata Iron Maiden è un omaggio a una delle band Heavy Metal più amate di sempre! In total black, scritta inconfondibile rossa col marchio del gruppo . I bordi laterali leggermente inclinati offrono un maggiore spazio per le gambe, consentendo di muoversi liberamente. Prendila ora a 496,22 euro e distinguiti dalla massa.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La sedia è stata progettata per sostenere la schiena e le spalle e alleviare la fatica di lunghe sessioni di gioco o di lavoro.

La struttura ampia e confortevole dello schienale si adatta perfettamente alla naturale curvatura della colonna vertebrale. Una manopola laterale consente di ottimizzare il supporto lombare in base alla forma del corpo.

La struttura in acciaio garantisce una perfetta rigidità e una notevole durata nel tempo. Il sedile e lo schienale, realizzati in similpelle con una delicata venatura o microperforazione nelle zone di contatto, offrono un vero comfort per ore di gioco senza compromessi.

Il logo Iron Maiden è ricamato con cura. Le delicate impunture e i ricami XXL su entrambi i lati, le conferiscono un fascino unico.

Schienale reclinabile fino a 135°, un'elevazione a gas di classe 4 per l'altezza del sedile e braccioli 4D. Ecco le dimensioni: larghezza del sedile 55 cm, profondità 48 cm, altezza regolabile 45 - 53 cm, altezza dello schienale 85 cm.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?