Sedia da gaming SUPER COMODA a META' PREZZO: relax, take it easy!

Oversteel - ULTIMET è quello che serve quando si passano diverse ore del giorno sedute, per giocare o lavorare. Tanti infatti i vantaggi che conferisce alla seduta, per il massimo comfort. Design elegante ma anche sportivo, in nero con particolari in rosso. Prezzo dimezzato, prendila ora a soli 99,99 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le sedie Oversteel supportano fino a 120 kg di peso, quindi per buona parte degli utenti.

Struttura peraltro molto resistente, grazie alla Base in nylon da 350 mm con pistone classe 3 e ruote da 50 mm.

Massimo confort: Design ergonomico da gioco realizzato in similpelle premium con schiuma ad alta densità e cuscini lombari e cervicali inclusi. Dunque, adatta per prevenire o non aggravare problemi come il mal di schiena o la cervicale.

La postura è ideale, grazie al fatto che include braccioli regolabili 2D sia in rotazione su e giù. Meccanismo di bilanciamento alla base del sedile, più schienale reclinabile fino a 180 gradi. Così potrai rilassarti durante le pause dalle sessioni di gioco o lavoro, ma anche se vuoi guardare film, serie tv o eventi sportivi in streaming.

Dunque, ricordiamo l'offerta: prezzo dimezzato, prendila ora a soli 99,99 euro.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?