Sedia gaming in tessuto traspirante ergonomica con poggiapiedi ad un PREZZO SUPER

La sedia da gaming di WOLTU è in sconto su Amazon, un prodotto interessante per chi passa molte ore davanti al computer per giocare, lavorare o studiare, dal momento che parliamo di una sedia imbottita in tessuto traspirante con comodo poggiapiedi.

Questa sedia è realizzata in materiale 100% traspirante ed elastico, resistente all'usura e capace di mantenere il colore e la sua resistenza nel tempo. Il telaio è in metallo, la base è in spugna e schiuma e supporta un peso fino a 150 KG.

Grazie al pistone centrale è possibile regolare l'altezza della seduta da 45 a 52 centimetri, lo schienale ergonomico può essere regolato da 90 a 145 gradi, ideale quindi per mantenere una giusta postura. La sedia viene fornita poi con un morbido poggiatesta in schiuma e con supporti per le braccia imbottiti, oltre a cuscini lombari morbidi per attenuare i fastidi delle tante ore passate davanti al computer.

La seduta è in similpelle e viene proposta nei colori rosso e nero, il prodotto arriva in una pratica confezione che include tutto il necessario per il montaggio, con pezzi numerati e manuale di istruzione.