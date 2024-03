Sedia da Gioco ergonomica X20 in forte sconto su Amazon Italia!

Dopo lo sconto sul gioco da tavolo ufficiale di Dune Asmodee, il valzer delle offerte prosegue su Amazon Italia con una nuova promozione legata alla Sedia da Gioco ergonomica X20, perfetta sia per gli appassionati di PC gaming che per gli utenti console e, ovviamente, per chi si dedica agli streaming.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il nuovo arrivato nella linea di sedie gaming ergonomiche di Flash Furniture promette di migliorare l'esperienza di gioco e il comfort degli appassionati grazie a un design ergonomico con bracci girevoli regolabili in altezza.

Nella ricca dotazione della sedia gaming Flash X20 troviamo un'elevata personalizzazione offerta dallo schienale regolabile, dai cuscini per il supporto poggiatesta e lombare, dalla leva inclinabile e da una solida base con design a 5 stelle montata su ruote robuste e sportive.

Qualora foste interessati, trovate la Sedia da Gioco ergonomica X20 di Flash Furniture su Amazon Italia con uno sconto del 30% applicabile al checkout (utilizzando l'apposito coupon a tempo limitato) su un prezzo di listino di 203,87 euro. Se siete alla ricerca di ulteriori occasioni di risparmio su Amazon Italia, vi ricordiamo che sul Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram trovate tanti altri sconti lampo su videogiochi, accessori, periferiche, gadget, componenti PC e oggetti hi-tech.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!