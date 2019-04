Sedicenne indiano si suicida: la madre gli aveva impedito di giocare a PUBG

Come sappiamo, da tempo il governo indiano sta lavorando per cercare di combattere e limitare fortemente la dipendenza da PlayerUnknown's Battlegrounds: PUBG è popolarissimo in India e milioni di giovani ragazzi sembrano soffrire di un alto tasso di dipendenza nei confronti del gioco.

E' questo purtroppo il caso di un giovane ragazzo di 16 anni residente Hyderabad (India del Sud): secondo quanto riportato dai media locali, il giovane ormai giocava a PUBG assiduamente per la maggior parte del tempo, trascurando studi, rapporti sociali, attività sportive e rifiutando qualsiasi altra attività che non fosse giocare a PlayerUnknown's Battlegrounds.

Nei giorni scorsi, la madre del ragazzo lo ha sgridato, chiedendo di dedicarsi maggiormente agli studi e di prepararsi meglio per l'imminente esame di inglese che avrebbe dovuto sostenere a scuola. La vicenda purtroppo è finita in tragedia, con il giovane che si è tolto la vita dopo il rimprovero del genitore. Il caso ha generato un notevole battage mediatico in India, con il padre del ragazzo che ha chiesto il ban di PUBG, ricordiamo che in alcune zone del paese il gioco è stato bandito e la polizia ha già arrestato numerose persone con l'accusa di aver violato le regole, cercando di giocare a PlayerUnknown's Battlegrounds nonostante sia esplicitamente vietato in numerose scuole.

Un problema non di poco conto che ha colpito anche la Cina, dove Tencent ha vietato l'accesso a PUBG ai minori di 13 anni. In India invece la compagnia ha imposto un limite massimo di sei ore di gioco giornaliere, ma a quanto pare questo non è bastato per evitare ai giovani indiani di sviluppare una vera e propria dipendenza.