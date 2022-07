Sedie da gaming Acer e Activision Discovery in offerta: i dettagli degli sconti

A pochi giorni dalla pubblicazione dell'offerta su Switch OLED, torniamo a spulciare le promozioni più interessanti legate al mercato per segnalare una serie di sconti su una gamma di sedie da gaming a marchio Acer ed Activion Discovery.

Sedie da gaming in offerta su eBay

Sedia gaming Acer ENERGY-GC1100 - RGB Luci Led - Seduta imbottita - Nero: € 199,90 (€ 219,90)

- RGB Luci Led - Seduta imbottita - Nero: € 199,90 (€ 219,90) Sedia gaming Acer SPORTY-GC1600 - Imbottita - Nero/Rosso: € 139,90 (€ 159,90)

- Imbottita - Nero/Rosso: € 139,90 (€ 159,90) Sedia gaming Acer SPORTY-GC1600 - Imbottita - Nero/Verde: € 139,90 (€ 159,90)

- Imbottita - Nero/Verde: € 139,90 (€ 159,90) Sedia gaming Activision Discovery - Seduta imbottita - Blu/Rosso/Bianco: € 149,90 (€ 169,90)

La consegna, in entrambi i casi, è garantita a stretto giro di orologio, e la disponibilità viene indicata come limitata. Il consiglio è comunque di effettuare l'ordine rapidamente in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente e quindi tornare ai prezzi classici.

Sono accettati come metodo di pagamento PayPal, GooglePay e le carte Visa, Mastercard ed American Express.