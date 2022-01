Sedie gaming in offerta da Gamelife: le migliori occasioni di gennaio

Siete alla ricerca di una nuova sedia da gaming per la vostra postazione di gioco... e magari siete anche appassionati di calcio? In questo caso Gamelife ha l'offerta giusta per voi, con tre sedie a tema calcistico in offerta per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Le sedie gaming delle squadre di calcio possono contare su una struttura resistente ed ergonomica, realizzate in ecopelle lavabile di alta qualità e dotate di meccanismo di inclinazione con blocco del supporto, quote ad alta resistenza e altezza regolabile tramite un pistone a gas classe 4.

Le tre sedie in catalogo sono personalizzate con loghi e colori sociali di Inter e Milan, in vendita troviamo anche la sedia gaming della FIGC dedicata alla nazionale italiana di calcio, si tratta di prodotti ufficiali realizzati su licenza, potete acquistare le sedie da gaming tramite questi link:

Il prezzo di ciascun prodotto è fissato a 169 euro contro i 190 euro di listino, un bel risparmio che vi permetterà di acquistare una sedia gaming di alta qualità ad un prezzo sicuramente concorrenziale. Le scorte sono limitate e la disponibilità può variare in base ai punti vendita e all'assortimento online.