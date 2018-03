SEED di EA ha creato una IA che può imparare da sola a giocare a Battlefield 1

Nel corso della recente, il teamdiha mostrato in azione in un video un'avanzatissima Intelligenza Artificiale che è in grado, da sola, di imparare a giocare a Battlefield 1

Per chi non lo sapesse, SEED (Search for Extraordinary Experiences Division), la cui esistenza venne svelata all'E3 2017, è uno studio fondato da Electronic Arts che ha l'obiettivo di studiare, esplorare e mettere a punto le tecnologie più all'avanguardia, utilizzabili poi per il miglioramento dei videogiochi.

Qualche giorno fa abbiamo avuto la possibilità di vedere in azione Project PICA PICA, una tech-demo basata su tecnologia DirectX Raytracing. Ora, invece, è il turno di un'avanzatissima Intelligenza Artificiale capace di imparare a giocare a Battlefield 1 in completa autonomia. I singoli soldati, che vengono chiamati IA Agents, vengono semplicemente incoraggiati a combattere per l'obiettivo. Ad aiutarli ci sono solamente delle scatole gialle e verdi, che possono utilizzare per ripristinare munizioni e salute.

Il resto è gestito completamente da una singola rete neurale, che controlla tutti i soldati. Il loro processo di apprendimento procede secondo il metodo trial & error. Il sistema non è ancora perfetto, ma ciò che hanno creato è senza dubbio affascinante. Lo sviluppo di questa tecnologia continuerà, e siamo sicuri che verrà ulteriormente perfezionata in futuro. Potete vederla in azione nel video condiviso in apertura di notizia. Cosa ve ne pare?