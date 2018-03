SEED di Electronic Arts presenta Project PICA PICA, tech-demo basata su DirectX Raytracing

Quest'oggi,ha pubblicato un video che mostra in azione una tech demo realizzata dallo studio interno, identificata come

Si tratta di materiale piuttosto interessante, poiché ci permette finalmente di scoprire a cosa sta lavorando il team SEED (Search for Extraordinary Experiences Division), la cui esistenza venne svelata all'E3 2017. Il suo obiettivo è quello di studiare ed esplorare le tecnologie più all'avanguardia, che possono essere utilizzate per il miglioramento dei videogiochi.

Project PICA PICA implementa una delle più avanzate tecniche di illuminazione attualmente disponibili, il Raytracing. Nello specifico, la tech demo è stata realizzata sfruttando le nuove DirectX Raytracing API di Microsoft per le GPU Nvidia Volta, annunciate proprio questa settimana alla Game Developers Conference di San Francisco. Testimonia, inoltre, l'impegno di Electronic Arts nella sperimentazione con Intelligenze Artificiali e Machine Learning: nella descrizione del video, infatti, viene specificato che il progetto viene anche utilizzato come banco di prova per l'auto apprendimento delle IA.

Non sappiamo se Project PICA PICA diverrà mai un vero e proprio gioco, dal momento che non è stato in alcun modo specificato, ma le nuove tecnologie Raytracing verranno sicuramente implementate nelle future produzioni tripla AAA. Potete ammirare la tech demo nel video che trovate in apertura di notizia. Cosa ve ne pare?