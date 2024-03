Il SEES è riunito per investigare il Tartarus in questo cosplay di Persona 3

La community di appassionati di JRPG è ormai da qualche settimana alle prese con Persona 3 Reload, il bellissimo remake di uno dei capitoli più riusciti della saga Atlus. Le novità in merito a questo titolo sono numerose e ve le elencheremo con un occhio di riguardo per il gruppo del SEES.

All'ultimo Xbox Partner Preview è stato presentato l'expansion pass di Persona 3 Reload. Trattasi di una serie di DLC, gratuiti per gli utenti Xbox Game Pass Ultimate, che andranno ad arricchire e completare l'esperienza di gioco. Il primo di questi è già disponibile per i giocatori, ma il più atteso è quello in arrivo. In uscita a settembre, Episode Aigis – The Answer è il finale di Persona 3 ricostruito con grafica e gameplay migliorati. In attesa di poter vivere questa attesa novità, la cosplayer Jennifer Konorin ci riporta alla Gekkoukan High School.

Il SEES è l'acronimo di Specialized Extracurricular Execution Squad, il club doposcuola per utenti Persona. Il loro vero scopo è eliminare le ombre e indagare sul Tartaro e la Dark Hour. A tutti i membri del gruppo viene fornito un equipaggiamento speciale da usare in battaglia e bracciali personalizzati e numerati da 0 a 9. In questo cosplay del SEES da Persona 3 Reload ritroviamo ben cinque componenti del gruppo, tra cui Kotone Shiomi, Mitsuru, Fuuka e Shinji.

