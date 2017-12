Sega ha abbassato le aspettative dei profitti per l'anno fiscale in corso

Nel suo ultimo report finanziario,ha annunciato di aver ritoccato verso il basso le sue aspettative di profitto per l'anno fiscale in corso, il cui termine è fissato per il 31 marzo 2018.

Dai precedenti 3,38 miliardi di dollari derivanti dalle vendite nette previsti, si è passati a 2,94 miliardi di dollari, mentre i profitti attesi sono calati da 98,1 milioni di dollari a 44,6 milioni.

L'ultimo gioco pubblicato da Sega, Sonic Forces, non si è rivelato un grande successo, dal momento che non è stato accolto con particolare entusiasmo dalla critica e sta faticando ad imporsi sul mercato. In ogni caso, la riduzione delle aspettative non è stata causata dalle scarse performance del porcospino blu, ma soprattutto dal settore dei Pachinko che non se la sta passando molto bene.

Per quanto riguarda Sonic Forces, vi ricordiamo che è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Pochi giorni fa è stato pubblicato un DLC gratuito contenente la T-Shirt di Sanic.