SEGA ha acquisito Two Point Studio, gli autori di Two Point Hospital

Gli sviluppatori di Two Point Hospital, Two Point Studios per l'appunto, fanno ora parte della famiglia di SEGA. Lo ha annunciato la stessa azienda, annunciando l'acquisizione, e che ora ha dunque preso il piccolo studio sotto la sua ala protettrice.

La mossa fa perte del programma di Sega Europe Searchlight, un'iniziativa interna che si è proposta lo scopo di identificare nuovi talenti e nuove opportunità di creare IP.

"È un passo fondamentale per Two Point Studios e siamo entusiasti di unirci alla famiglia di SEGA" ha dichiarato il co-fondatore dello studio Mark Webley. "Non vediamo l'ora di eseguire la prossima fase dei nostri piani e di continuare ad evolvere lo studio. È davvero emozionante far parte di Two Point e se siamo qui oggi è grazie al duro lavoro, la passione e la dedizione del nostro piccolo ma talentuoso gruppo qui a Farnham e ai nostri fan che ci hanno supportato e guidato durante lo sviluppo di Two point Hospital."

Anche SEGA (che nel frattempo pare stia lavorando su un nuovo Super Monkey Ball) si è detta molto contenta dell'acquisizione, mentre al momento lo studio sta già lavorando su diversi titoli ancora non annunciati, che saranno rivelati nei prossimi mesi.

Che ne pensate del nuovo acquisto? Per saperne di più sul gioco in questione, date un'occhiata alla nostra recensione di Two Point Hospital.