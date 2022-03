SEGA, addio all'arcade di Tokyo: smantellata l'iconica sala giochi

A circa due mesi di distanza dall'annuncio del definitivo addio alle sale giochi da parte di SEGA, è tempo di salutare per sempre uno dei punti di riferimento del mondo videoludico della capitale giapponese.

In seguito alla vendita di SEGA Entertainment da parte di SEGA Sammy, le sale giochi a marchio SEGA presenti nel Sol Levante stanno infatti progressivamente mutando la propria natura. Un processo che ha coinvolto alla fine anche l'imponente arcade SEGA di Tokyo, che da decenni troneggia lungo le strade di Akihabara. La struttura multipiano dallo sgargiante colore rosso perde ora la storica insegna SEGA, a sancire definitivamente il cambio di proprietà dell'attività.

Con il passaggio del 100% di SEGA Entertainment alla compagnia Genda Inc, la sala giochi di Tokyo è stata ribattezzata Genda GiGO. Come potete verificare dalle immagini disponibili in calce a questa news, la nuova denominazione è ora ribadita anche da una sostituzione dell'insegna ufficiale, che nel corso degli ultimi giorni ha fatto la sua comparsa sulla facciata dell'edificio.



Le prime sale arcade a marchio SEGA avevano fatto la propria comparsa nel Sol Levante nel corso dei primi anni Sessanta. Qui, le strutture sono rimaste attive per la bellezza di 50 anni, prima della decisione di SEGA Sammy di vendere l'attività.