SEGA Ages: Alex Kidd in Miracle World e Gain Ground entrano a far parte della collana

Ieri mattina, nel corso del SEGA Fes, la compagnia giapponese annunciò l'arrivo della collana SEGA Ages su Nintendo Switch, comprendente 15 titoli storici convertiti per l'occasione dal talentuoso team M2.

A margine dell'annuncio svelò anche i primi tre giochi, ovvero Sonic the Hedgehog, Phantasy Star e Thunder Force IV. Questa mattina ne ha confermati altri due: Alex Kidd in Miracle World e Gain Ground! Il primo è un platform lanciato per la prima volta nel 1986 su Master System, considerato da SEGA come la risposta a Mario di Nintendo. Il titolo ebbe un discreto successo, ma il suo ruolo di mascotte venne in un certo senso relegato in secondo piano 4 anni dopo, quando apparve per la prima volta Sonic. Gain Ground è invece un gioco d'azione uscito in sala giochi nel 1988, e poi approdato su Master System e Mega Drive nel 1991.

Cosa ne pensate di questi altri titoli? Siete felici di poterli rigiocare su Nintendo Switch? Con questi, abbiamo scoperto l'identità di 5 giochi su 15, restiamo in attesa di altri annunci da parte di SEGA. Ricordiamo che i giochi della collana verranno pubblicati sulla console ibrida a partire dalla prossima estate.

Nel corso del SEGA Fes, la compagnia giapponese ha effettuato anche altri annunci di assoluto rilievo, come la collection contenente Shenmue 1&2 e il SEGA Mega Drive Mini.