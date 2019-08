SEGA Ages per Switch: Space Harrier e Puyo Puyo in arrivo il 22 agosto

Sega e Nintendo sono lieti di annunciare che la collana Sega Ages per Switch si espanderà il 22 agosto accogliendo nel suo catalogo due nuovi titoli classici: Space Harrier e Puyo Puyo, venduti individualmente al prezzo di 6,99 euro ciascuno.

Presentata lo scorso anno, la collana Sega Ages si presenta come una raccolta di titoli classici Sega riadattati per Nintendo Switch. Il catalogo è in continua crescita, grazie ai nuovi giochi che vengono aggiunti da Sega nel corso dei mesi.

A partire dal 22 agosto, la collana Sega Ages per Switch si espanderà anche in Europa grazie all'arrivo di Space Harrier e Puyo Puyo, due titoli che hanno fatto la storia dei classici arcade targati Sega.

Space Harrier potrà contare sull'aggiunta di una nuova funzione chiamata Komainu Barrier Attack. Per rendere il viaggio più accessibile, il Komainu vi proteggerà con uno scudo speciale, in modo da resistere più facilmente agli attacchi dei nemici. Attenzione, però, dopo il primo colpo ricevuto la protezione non sarà più attiva.

La versione Sega Ages di Puyo Puyo consentirà di giocare contro il computer, contro un amico nell'Arcade Mode originale, oppure contro i giocatori di tutto il mondo nella modalità online (per la quale è richiesto l'abbonamento a Nintendo Switch Online).

Ricordiamo inoltre che la collana Sega Ages si era aggiornata negli scorsi mesi con altre sei aggiunte, tra cui Shinobi e Wonder Boy in Monster Land.