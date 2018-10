SEGA aggiorna i dati di vendita delle sue serie; in futuro previsti lanci in contemporanea

Nell'ultimo report finanziario, SEGA ha fornito i dati di vendita aggiornati riferiti a tutte le sue principali serie videoludiche, comprendenti sia le copie fisiche che quelle digitali, e ha annunciato grossi cambiamenti al metodo di pubblicazione dei titoli in futuro.

Proprietà intellettuali acquisite

Megami Tensei (dal 1987) – 12,4 milioni

Persona (dal 1996) – 9,3 milioni

Etrian Odyssey (dal 2007) - 1,9 milioni

Total War (dal 2000) – 22 milioni

Football Manager (dal 2005) – 18,1 milioni

Proprietà intellettuali dello studio

Sonic the Hedgehog (dal 1991) – 800 milioni

Puyo Puyo (dal 1991) – 27 milioni

Yakuza (dal 2005) – 11 milioni

Beast King (dal 2001) – 490 mila

Phantasy Star (dal 1987) – 5 milioni di ID registrati

Chain Chronicle (dal 2013) – 15 milioni

Terze parti su licenza

Sega feat. Hatsune Miku Project (dal 2009) – 6 milioni

Hokuto no Ken (dal 2002) – 2,74 milioni di pachislot e pachinko

Souten no Ken (dal 2009) – 440 mila di pachislot e pachinko

In un'altra sezione del report SEGA, ha inoltre discusso dell'importanza della collaborazione tra i suoi studi di sviluppo giapponesi e i team occidentali che si occupano della localizzazione. A tal proposito, ha dichiarato che, come parte dell'iniziativa "Road to 2020", l'obiettivo è quello di pubblicare i futuri giochi in contemporanea mondiale.

Tra gli ultimi titoli dello studio arrivati in Occidente ricordiamo Yakuza Kiwami 2 e First of the North Star: Lost Paradise, entrambi in ritardo di diversi mesi rispetto all'uscita originaria giapponese.