SEGA aggiorna Golden Axe Classic con Golden Axe 2 e 3

SEGA ha aggiornato nelle scorse ore l'app Golden Axe Classic per iOS e Android aggiungendo le versioni complete di Golden Axe II e Golden Axe III, che si affiancano al primo episodio della saga.

Golden Axe ha debuttato nel 2017 come parte della collana SEGA Forever, l'aggiunta di Golden Axe 2 e 3 è sicuramente un bonus gradito che vi permetterà di vivere appieno la magia di questa saga. Golden Axe 2 è stato lanciato nel 1991 su Mega Drive, più particolare invece la storia di Golden Axe III, pubblicato nel 1993 in Giappone e arrivato nel 1995 in Nord America solo per gli abbonati al servizio SEGA Channel. Il gioco non è mai stato pubblicato in Europa su Mega Drive a causa della tiepida accoglienza ricevuta nel paese del Sol Levante.

Esattamente come accade con tutti i titoli SEGA Forever, anche Golden Axe Classic può essere giocato a costo zero a patto di accettare la visualizzazione di spot pubblicitari, pagando 4.99 euro è possibile rimuovere la pubblicità da tutti e tre i giochi mentre con 1.99 euro potrete rimuovere i banner da un solo gioco della serie.