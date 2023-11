SEGA alza ancora l'asticella: lo sviluppo del Super Game procede spedito

Tra un Sonic e l'altro potrebbe esservi sfuggito, ma SEGA sta lavorando ad una serie di "Super Giochi": così ha definito i progetti più ambiziosi della sua storia, il primo dei quali è destinato ad arrivare sul mercato entro marzo 2026.

Annunciato nel maggio del 2021, il progetto "Super Game" comprende una serie di giochi tripla A incredibilmente ambiziosi. L'obiettivo di SEGA è quello di superare i limiti fisiologici del medium e di mettere a frutto tutte le conoscenze tecnologiche che ha acquisto nel corso della sua lunga storia. Nell'ambito del report finanziario condiviso oggi primo novembre, la compagnia giapponese ha offerto un aggiornamento sul primo Super Game destinato ad arrivare sul mercato, rivelando che il suo sviluppo sta procedendo in maniera spedita.

Per renderlo possibile, ha spiegato il presidente Yukio Sugino, SEGA "sta portando il suo business ad un livello superiore, conducendo delle attività di Ricerca & Sviluppo finalizzate alla creazione di un titolo di alto livello in grado di imporsi a livello globale". Ribadendo che il lancio è previsto entro marzo 2026, ha poi aggiunto che il team incaricato "sta procedendo in maniera spedita nello sviluppo" con l'obiettivo di "creare un titolo capace di ergersi al di sopra dei giochi normali".

Sugino è apparso molto sicuro di ciò che ha per le mani, al punto da invitare i propri investitori a guardare con entusiasmo al Super Gioco in questione. Al momento non sono noti dettagli precisi in merito, ma pare che tra gli obiettivi del titolo ci sia quello di costruire attorno a sé un'ecosistema globale, composto sia dai videogiocatori tradizionali, sia dagli streamer con il proprio pubblico al seguito.

A novembre 2021 SEGA disse che era disposta ad investire fino a 100 miliardi di yen nel progetto (allora valevano quasi 900 milioni di dollari), dunque le aspettative sono alle stelle.