SEGA e Annapurna, migliori publisher 2020: Sony, Nintendo, Microsoft in Top 10 Metacritic

È tempo di classifiche in quel di Metacritic, con il noto portale aggregatore di valutazioni pronto a giudicare l'operato dei publisher videoludici nel corso del 2020.

Prendendo in considerazione gli ultimi 12 mesi, la piattaforma ha stilato una classifica prendendo in considerazione quattro diversi parametri:

Metascore per tutti i giochi pubblicati nel 2020;

per tutti i giochi pubblicati nel 2020; Percentuale di titoli con buone recensioni (ovvero con Metascore di almeno 75/100);

(ovvero con Metascore di almeno 75/100); Percentuale di titoli con cattive recensioni (ovvero con Metascore pari o inferiore a 49/100);

(ovvero con Metascore pari o inferiore a 49/100); Numero di ottimi titoli (ovvero con Metascore di almeno 90/100, con almeno 7 recensioni);

Sulla base di questi criteri, è stata stilata una lunga classifica, della quale vi riportiamo le prime 15 posizioni:

SEGA (posizione 18 nel 2019); Annapurna Interactive (posizione 6 nel 2019); Capcom (posizione 5 nel 2019); Sony; Activision Blizzard; Microsoft / Xbox Game Studios; Aksys Games; No More Robots; Nintendo; Devolver Digital; Square Enix; XSEED / Marvelous; 505 Games; Ubisoft; Focus Home Interactive;

La medaglia d'oro viene attribuita a, con un Metascore diper i giochi editi nel 2020 e il risultato trainato dal successo di Persona 5 Royal . Il mondo indie sale in vetta con l'argento di, che presenta un Metascore die un 100% di titoli con recensioni positive. Tra le molteplici produzioni edite negli ultimi 12 mesi dal publisher, vi segnaliamo l'avventura di Morris Lupton, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di I Am Dead . Terzo gradino del podio infine per, con un Metascore diPresenti all'appello anche, che rientrano nelladei migliori publisher dell'anno, con grandi successi quali The Last of Us Parte 2, Demon's Souls, Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps e Animal Crossing: New Horizons. Presente inoltre in classifica anche un po' di tricolore, con il publisher italiano(Control; Death Stranding) che conquista il tredicesimo posto.