SEGA annuncerà domani un nuovo gioco in occasione del Taipei Game Show 2018

La nuova edizione delha avuto finalmente inizio, eha pubblicato la schedule che ha preparato in occasione dell'evento taiwanese.

La compagnia ha annunciato la seguente lista dei giochi che saranno presenti in fiera:

Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation

Dragon’s Crown Pro

A Certain Magical Virtual-On

Hokuto ga Gotoku

Valkyria Chronicles 4

Shining Resonance Re:frain

Senran Kagura Burst Re:Newal

Mystery Gensokyo: The Tower of Desire – Reloaded –

In aggiunta, la compagnia nipponica ha confermato che, in occasione dell'evento, annuncerà un nuovo gioco, di cui ancora non conosciamo alcun dettaglio. L'annuncio arriverà domani alle ore 05:00 europee. Recentemente, SEGA ha già presentato Sensen Senki, un nuovo card game da cabinato il cui arrivo era stato anticipato da una misteriosa immagine teaser.