SEGA annuncerà un nuovo RPG nella giornata di domani

ha aperto undedicato a un nuovo gioco da annunciare nella giornata di domani. Il nome in codice del progetto (◯◯◯×RPG) lascia intendere chiaramente che dovrebbe trattarsi di un nuovo gioco di ruolo.

Visitando il sito teaser al seguente indirizzo, è possibile notare due dettagli importanti. Per prima cosa, come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, salta subito all'occhio il nome in codice del progetto (◯◯◯×RPG), un indizio abbastanza chiaro sul genere di appartenenza del gioco. Leggendo attentamente l'URL del sito, invece, ci si può imbattere nella parola "Kibou", che tradotto in italiano significa "Speranza".

Il codice sorgente del sito include inoltre la parola chiave "iOS", un possibile riferimento alla natura mobile del progetto. Al momento, tuttavia, le piattaforme di destinazione del gioco rimangono ignote. Per saperne di più non rimane che attendere l'annuncio ufficiale atteso per la giornata di domani.

Secondo voi di cosa potrebbe trattarsi? Ricordiamo che SEGA ha annunciato proprio nelle ultime ore Valkyria Chronicles 4 per PS4, Xbox One e Switch.