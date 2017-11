SEGA annuncia l'Adventure RPG Wonder Gravity per iOS e Android

I rumor che volevanopronta ad annunciare un nuovo RPG si sono rivelati esatti: nella notte il publisher ha svelato ufficialmentein lingua inglese), nuovo Adventure RPG per iOS e Android.

Sviluppato dallo studio indipendenti f4Samurai, Wonder Gravity Pino and the Gravity Users arriverà nel 2018 su iOS e Android, distribuito come gioco free-to-play con supporto per le microtransazioni. Al momento non ci sono molti dettagli sul progetto, il gioco sarà ambientato nei cieli, dove un misterioso popolo ha costruito un mondo basato totalmente autonomo al di sopra delle nuvole.

La sceneggiatura di Wonder Gravity è scritta da Yasuko Kobayashi, noto per aver collaborato alla produzione di serie TV come Kamen Rider Den-O e Samurai Sentai Shinkenger.