SEGA annuncia Astro City Mini, cabinato arcade da scrivania

Non solo Mega Drive Mini e Game Gear Micro, SEGA ha annunciato oggi Astro City Mini, riproduzione di un celebre cabinato arcade molto popolare in Giappone sin dal 1993 e ancora oggi sulla cresta dell'onda e presente in numerose sale giochi del paese.

Astro City Mini è un piccolo cabinato da scrivania in stile Neo Geo Mini con schermo a colori (la dimensione non è stata resa nota), uscita HDMI, due porte USB-A, presa Micro USB, uscita jack per le cuffie, leva analogica e sei pulsanti azione.

In totale saranno 36 i giochi inclusi, al momento però solo alcuni titoli sono stati confermati, tra cui Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe The Revenge of Death Adder, Columns II, Dark Edge, Puzzle & Action Tant-R, Virtua Fighter, Fantasy Zone e Altered Beast. Da notare tra questi la presenza di Golden Axe The Revenge of Death Adder, mai convertito per console casalinghe.

Astro City Mini uscirà in Giappone a fine anno al prezzo di 12.800 yen, circa 110 euro al cambio attuale, non sappiamo se lo vedremo anche in Europa e Nord America, il lancio è stato confermato per il solo mercato giapponese.