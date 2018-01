SEGA annuncia Border Break, nuovo gioco free-to-play per PlayStation 4

La divisione giapponese diha annunciato, nuovo gioco di mech Free-To-Play per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro in uscita nel corso del 2018 esclusivamente in formato digitale.

Border Break è una serie piuttosto nota nelle sale giochi giapponesi, il primo episodio della serie per console si presenta come un gioco di combattimento tra enormi mecha, oltre alla modalità campagna per giocatore singolo il titolo supporta anche il multiplayer, con scontri tra due squadre composte da un massimo di dieci robottoni.

Border Break arriverà su PlayStation 4 durante l'anno in Giappone, scaricabile dal PlayStation Store come Free-To-Play. Al momento non ci sono conferme riguardo il possibile arrivo del gioco in Occidente, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di SEGA.