SEGA annuncia Cyber Troopers Virtual-On Masterpiece per PS4

SEGA of Japan ha annunciato al Tokyo Game Show la raccolta Cyber Troopers Virtual-On Masterpiece 1995/2001 per PlayStation 4, disponibile in Giappone in formato digitale dal 27 novembre al prezzo di 4.500 yen.

Il pacchetto include tre giochi della serie Virtual-On: Cyber Troopers Virtual-On (1995), Cyber Troopers Virtual-On Oratorio Tangram M.S.B.S. Ver. 5.66 (2000) e Cyber Troopers Virtual-On Force (2001), tutti e tre proposti con un comparto tecnico migliorato, supporto per il multiplayer online e il Twin Stick Controller di Tanita.

Al momento purtroppo non sappiamo se SEGA abbia intenzione di pubblicare questa collection anche in Occidente, dove la saga Virtual-On ha sempre ottenuto tiepidi successi, al contrario del mercato giapponese dove viene considerata una serie culto degli anni '90. Restiamo in attesa di eventuali annunci riguardo l'uscita del pacchetto in Europa e Nord America.