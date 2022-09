SEGA annuncia il suo primo gioco basato sulla blockchain

Come riportato sulle pagine di 4Gamer, SEGA ha stretto una partnership con Double Jump Tokyo per sviluppare un nuovo videogioco su blockchain basato sul franchise Sangokushi Taisen, serie di discreto successo in Giappone.

Double Jump Tokyo è una compagnia giapponese specializzata in contenuti su blockchain, l'accordo prevede lo sviluppo di un nuovo videogioco di Sangokushi Taisen, la serie è basata sulle carte collezionabili e dunque ben si presta al concetto di gioco su blockchain.

Il gioco è sviluppato interamente da Double Jump Tokyo con SEGA che supervisionerà il progetto, attualmente non è chiaro come funzionerà esattamente il gameplay e anche la data di uscita e le piattaforma di destinazione sono del tutto sconosciute. Così come altre aziende del mondo dei videogiochi (pensiamo a Konami, Atari o Team17), SEGA non ha mai nascosto il suo interesse per NFT e blockchain, tanto che a gennaio la compagnia ha registrato il marchio SEGA NFT, al momento inutilizzato.

C'è da dire l'IP Sangokushi Taisen non è particolarmente nota in Occidente e dunque non è detto che il gioco sia destinato ad arrivare anche in Europa o negli Stati Uniti, le probabilità che possa restare confinato al solo Giappone sono certamente alte ma al momento è impossibile sbilanciarsi ulteriormente, in mancanza di conferme o smentite.