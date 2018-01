SEGA annuncia House of the Dead Scarlet Dawn per le sale giochi

ha annunciato, nuovo episodio della serie pensato esclusivamente per il mercato arcade. I primi test preliminari si terranno in Giappone dal 19 al 21 gennaio presso il SEGA Akihabara Building 3 di Tokyo.

House of the Dead Scarlet Dawn promette una "nuova esperienza horror, mai vista prima nella serie", la compagnia ha lavorato non solo sul comparto tecnico (il gioco è basato sull'Unreal Engine 4) ma anche sul fronte dell'innovazione, proponendo cabinati tecnologicamente avanzati, realizzati con una serie di tecnologie pensate per immergere il giocatore al centro dell'azione.

Al momento non ci sono notizie riguardo un possibile arrivo di House of the Dead Scarlet Dawn su console o smartphone, il gioco arriverà nelle sale arcade del Giappone durante la prima metà dell'anno.