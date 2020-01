SEGA annuncia l'iniziativa Sonic 2020: attesi annunci e novità ogni mese per tutto l'anno

SEGA ha annunciato l'iniziativa Sonic 2020/b>, progetto che vedrà l'annuncio di novità legate al porcospino blu il 20 di ogni mese per tutto l'anno, come parte dei preparativi per festeggiare il trentesimo anniversario di Sonic nel 2021.

Il primo annuncio riguarda il lancio dell'iniziativa, per l'occasione SEGA ha pubblicato una key art in vari formati tra cui wallpaper per PC e smartphone, copertina per Twitter e avatar per social network e WhatsApp. La pagina di Sonic 2020 sul sito ufficiale giapponese di SEGA presenta dodici caselle, undici ancora da scoprire, come detto gli annunci sono previsti il 20 di ogni mese per tutto l'anno.

Non è chiaro se SEGA annuncerà anche nuovi giochi come parte dell'iniziativa Sonic 2020, un grande reveal potrebbe essere atteso per il mese di dicembre e riguardare il nuovo gioco di Sonic previsto per il 2021 come parte dei festeggiamenti per i 30 anni della mascotte: il 23 giugno 1991 la casa giapponese lanciava Sonic in tutto il mondo dando così vita ad uno dei personaggi più amati degli ultimi trent'anni.

Negli ultimi tempi la popolarità di Sonic sembra essere in calo a causa del flop commerciale del progetto Sonic Boom che prevedeva non solo videogiochi ma anche serie TV e merchandising, SEGA in ogni caso continuerà ad investire nella sua mascotte con l'obiettivo di conquistare sia i nostalgici che una nuova fetta di pubblico composta da giovanissimi.