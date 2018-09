SEGA annuncia la line-up per il Tokyo Game Show: ci sarà anche Judge Eyes di Nagoshi

SEGA of Japan ha svelato la line-up per il Tokyo Game Show 2018, che include titoli come Dx2 Shin Megami Tensei Liberation, Idola Phantasy Star Saga, Project Judge, Shenmue 1&2 e Team Sonic Racing.

Giochi SEGA

Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation (iOS, Android)

Idola Phantasy Star Saga (iOS, Android)

Kyoutou Kotoba RPG Kotodaman (iOS, Android)

Phantasy Star Online 2 (PS4, PS Vita, Switch, PC)

Project Judge (PS4)

Readyyy! (iOS, Android)

SEGA Ages (Switch)

Shenmue I & II (PS4)

Team Sonic Racing (PS4, Switch, PC)

Valkyria Chronicles 4 (PS4, Switch)

Wonder Gravity: Pino to Juuryoku Tsukai (iOS, Android)

Yakuza Online (iOS, Android, PC)

Border Break (PS4)

Atlus

Persona Q2 New Cinema Labyrinth (3DS)

Giochi pubblicati da SEGA in Giappone

Anthem (PS4, Xbox One)

Battlefield V (PS4, Xbox One, PC)

FIFA 19 (PS4, Xbox One, PS3)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Switch)

Hitman 2 (PS4, Xbox One)

Lapis x Labyrinth (PS4, Switch)

LEGO DC Super Villains (PS4, Switch)

SNK Heroines: Tag Team Frenzy (PS4, Switch)

Steins;Gate (PS4, Switch, PS Vita)

Touhou Genso Wanderer: Lotus Labyrinth (PS4, Switch)

Da segnalare la presenza di Judge Eyes (Project Judge) il nuovo gioco di Studio Yakuza annunciato ieri durante il PlayStation LineUp Tour e in arrivo in Giappone il 13 dicembre, in Occidente nel 2019.