Sega annuncia un livestream dedicato a Yakuza in occasione del suo anniversario

Quella dell'8 Dicembre è una data importante per gli amanti della serie di Yakuza, dato che proprio in quel giorno del 2005 faceva il suo debutto il gioco, noto in Giappone come Ryu Ga Gotoku, su PlayStation 2. Il franchise ci ha messo un po' a conquistare anche l'Occidente, ma ora è una saga molto apprezzata anche qui.

Proprio per questo sarà interessante tenere d'occhio i canali ufficiali del gioco e di Sega nei prossimi giorni, dato che è stato annunciato uno speciale livestream che andrà in onda il prossimo 18 Dicembre, per festeggiare i primi quattordici anni della saga, che ora è approdata anche su PC e Xbox tramite il Game Pass.

E chissà che non venga effettuato qualche annuncio speciale in quella occasione, dato che saranno presenti anche il doppiatore di Kazuma Kiryu, Takaya Kuroda, e quello di Ichiban Kasuga, nuovo protagonista di Yakuza Like a Dragon (settimo episodio della saga), Kazuhiro Nakatani.

Insomma, un appunamento davvero da non perdere per gli amanti del gioco ideato da Toshihiro Nagoshi. Come dicevamo, c'è molta attesa anche per il prossimo episodio della serie, che strizza l'occhio anche ai giocatori della prima ora: in Yakuza Like a Dragon appariranno molti personaggi storici della serie. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Yakuza Like a Dragon.