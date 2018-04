SEGA annuncia Mega Drive Mini, in uscita nel 2018: primi dettagli sulla console

SEGA aveva promesso un grande annuncio nel corso del SEGA Fes 2018 e così è stato: sul palco dell'evento il presidente di SEGA Sammy Corporation ha annunciato ufficialmente il Mega Drive Mini.

Haruki Satomi ha mostrato la micro console per pochi secondi limitandosi a dichiarare che maggiori dettagli verranno resi noti prossimamente. Al momento purtroppo non ci sono informazioni di nessun tipo, sappiamo però che il Mega Drive Mini arriverà nel corso del 2018 in Giappone, nessuna conferma sul lancio in Europa e Nord America.

Seguendo la filosofia di Nintendo con NES e SNES Mini, anche SEGA proporrà dunque la riedizione della sua storica home console a 16-bit, una piattaforma che ha ospitato decine di titoli indimenticabili come Sonic, Sonic 2, Shinobi III, Phantasy Star IV, Shining Force 2, Thunder Force IV, OutRun, Golden Axe, Streets of Rage 2 e Gunstar Heroes, solamente per citarne alcuni.

La lista dei giochi inclusi nel Mega Drive Mini non è stata resa nota, al momento non sappiamo se la console presenterà la possibilità di espandere la libreria o se potremo divertirci unicamente con i videogiochi preinstallati, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte del publisher.