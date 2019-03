SEGA annuncia un nuovo gioco di Yakuza per PlayStation 4!

A sorpresa, SEGA of Japan ha annunciato il prossimo episodio della serie Yakuza, attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4. Il gioco, etichettato come parte della "Nuova Serie Yakuza" avrà per protagonista Ichiban Kasuga.

La compagnia ha aperto le audizioni per cercare un attrice che interpreti il personaggio femminile del nuovo Yakuza, compagna di Ichiban. La fortunata sarà ovviamente presente nell'avventura e prenderà parte alle varie attività promozionali, oltre a ricevere un premio di un milione di yen.

Al momento non ci sono purtroppo altri dettagli sul nuovo Yakuza, l'unica certezza è che il gioco verrà lanciato su PlayStation 4, la finestra di lancio è però completamente avvolta nel mistero. Dopo Yakuza 6 The Song of Life, Yakuza Studio ha lavorato su Judgment (il cui arrivo in Occidente è incerto a causa dell'arresto dell'attore e doppiatore Pierre Taki) ma evidentemente il richiamo verso il franchise di Yakuza è stato talmente forte da spingere Nagoshi ed il suo team a tornare sulla serie...