SEGA annuncia Project B.L.A.C.K., è un nuovo gioco di Sakura Wars?

SEGA of Japan ha annunciato Project B.L.A.C.K., titolo avvolto nel mistero ma che sembra essere legato a doppio filo con la serie Sakura Wars. Il reveal completo è previsto per il 2 settembre.

Il sito teaser di Project B.L.A.C.K. contiene un trailer che svela il significato dell'acronimo, ovvero Brilliant, Legislative, Artistic, Celebrity, Knights, nome di un gruppo musicale composto da Kurumi Saimei, Prana Tosei e Meisa Akashi, tre eroine pronte a cantare per salvare il paese.

La scorsa primavera SEGA ha registrato in Giappone il marchio Sakura Wars B.L.A.C.K., le probabilità che Project B.L.A.C.K. sia un nuovo episodio della serie sono quindi molto alte. Al momento è davvero difficile estrapolare ulteriori dettagli, non ci resta che attendere il 2 settembre per scoprire cosa ha in serbo SEGA.

La serie Sakura Wars si è recentemente aperta anche all'Occidente con risultati non troppo esaltanti, al contrario in Giappone il brand Sakura Wars continua a mantenere una fanbase estremamente numerosa e leale, sempre pronta a supportare calorosamente ogni uscita.