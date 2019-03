SEGA annuncia quattro giochi su Tokyo 2020, tra cui il nuovo Mario & Sonic alle Olimpiadi

Sarà SEGA a produrre i videogiochi ufficiali delle Olimpiadi di Tokyo 2020, utilizziamo il condizionale perchè la casa giapponese ha annunciato non uno ma ben quattro titoli dedicati a questa manifestazione sportiva, in arrivo su tutte le principali piattaforme.

Il primo gioco confermato è Tokyo 2020 Olympics The Official Video Game in uscita questa estate su PS4 e Nintendo Switch, in seguito invece vedremo Mario & Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in uscita durante l'autunno esclusivamente su Nintendo Switch.

Annunciati anche Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games Arcade Game per sale giochi (in uscita il prossimo anno solamente in Giappone) e Tokyo 2020 Sonic at the Olympic Games per iOS e Android, in uscita l'anno prossimo.

In calce alla notizia trovate i Tweet di annuncio con alcuni screenshot mentre in apertura è presente un video pubblicato da SEGA per annunciare la partnership con le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un momento sportivo importante per il Giappone (e non solo) che la Grande S festeggerà degnamente con una produzione videoludica piuttosto vasta che andrà a interessare, come abbiamo visto, tutte le piattaforme attualmente sul mercato.