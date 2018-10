SEGA annuncia Re:volvers8, nuovo progetto con la partecipazione di Koji Igarashi

SEGA of Japan ha annunciato Re:volvers8, nuovo gioco di strategia in tempo reale prodotto dalla compagnia giapponese in collaborazione con un team composto da numerosi veterani dell'industria, tra cui Koji Igarashi.

Al momento non ci sono dettagli sul gioco, il sito teaser contiene un conto alla rovescia che terminerà l'11 ottobre, in questa occasione ne sapremo sicuramente di più su Re:volvers8. Il publisher ha comunque annunciato lo staff al lavoro sul progetto:

Producer: Masayoshi Kikuchi

Character Designer: Koji Igarashi

Character Artist: Ryota-H

Sound Composers: Shunsuke Tsuchiya e Yasunori Mitsuda

Spicca il nome di Koji Igarashi, papà di Castlevania Symphony of the Night e dei successivi episodi della serie, attualmente al lavoro su Bloodstained Ritual of the Night, in uscita nel 2019.