SEGA annuncia le remaster di Yakuza 3, 4 e 5 per PlayStation 4

Sull'ultimo numero di Dengeki PlayStation sono state annunciate le edizioni rimasterizzate di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5 per PlayStation 4, in arrivo tra l'estate 2018 e la primavera 2019 in Giappone.

Yakuza 3 uscirà in Giappone il 9 agosto mentre Yakuza 4 arriverà in autunno, infine Yakuza 5 sarà pubblicato su PlayStation 4 durante la primavera 2019. SEGA non ha rivelato altri dettagli, limitandosi a confermare che i porting godranno di risoluzione aumentata e migliorie per quanto riguarda la stabilità generale.

E' bene specificare come non si tratti di remake in stile Kiwami bensì di "semplici" edizioni rimasterizzate dei giochi in questione, che non dovrebbero includere nuovi contenuti di alcun tipo. I tre titoli saranno venduti separatamente ma non è chiaro se SEGA abbia previsto un lancio solo digitale o anche in formato retail.

Nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo di Yakuza 3, 4 e 5 Remaster in Occidente, Yakuza Kiwami 2 arriverà invece in Europa il prossimo 28 agosto.