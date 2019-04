SEGA annuncia a sorpresa Sonic Royale, in arrivo nel 2020

Per quanto controverso possa risultare il genere tra i forum degli appassionati, sembra che al richiamo del Battle Royale non si riesca proprio a resistere: SEGA ha annunciato ufficialmente la sua personalissima battaglia reale che vedrà grande protagonista nientemeno che Sonic il porcospino blu.

Previsto al lancio per il 2020, Sonic Royale intende proporre un'esperienza che trascenda il genere reso celebre da PUBG e Fortnite tramite l'ingegnosa unione di elementi ludici provenienti dalle fonti più disparate. L'ambizioso obiettivo di SEGA, con questo progetto dalle solide fondamenta, è quello di dar vita ad una chimera videoludica che includa elementi da action game, RPG, survival, First Person Shooter, Dating Simulator e altro ancora.

Confermato inoltre il supporto ai 1000 giocatori a partita, alle funzionalità VR, alla companion App, alla personalizzazione di oltre 4 milioni di personaggi giocabili. Il titolo sarà distribuito tramite il modello free-to-play, e proporrà dei contenuti aggiuntivi acquistabili tramite le criptovalute.

Un progetto così ambizioso da non sembrare vero, verrebbe da dire. E, in effetti, si tratta solo di un simpatico pesce d'aprile fatto da SEGA ai suoi fan, come avrete ormai intuito da diverse righe. In calce vi abbiamo riportato il tweet originale della compagnia nipponica, con tanto di cover del gioco fasullo. Vi ha divertito questo scherzo della compagnia di Sonic? Sulle nostre pagine trovate la raccolta dei pesci d'aprile che si stanno rendendo protagonsti in questa giornata.